Трамп наказав приспустити прапори в пам'ять про загиблих під час стрілянини у Вірджинії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп розпорядився до заходу 4 червня приспустити прапори над Білим домом, американськими урядовими будівлями в країні і за кордоном у зв’язку з загибеллю 12 людей у результаті стрілянини в п’ятницю ввечері в будівлі муніципалітету курортного міста Вірджинія-Біч. Про це йдеться в заяві прес-служби Білого дому, поширеному в суботу, інформує УНН.
“На знак поваги до пам’яті жертв жахливого акту насильства 31 травня,... я наказую, щоб прапори Сполучених Штатів були приспущені над Білим домом, а також над усіма державними будівлями і територіями”, — йдеться в розпорядженні. Це також стосується всіх посольств, військових баз і військово-морських суден.
Губернатор Вірджинії Ральф Нортем також розпорядився в суботу приспустити прапори на всіх держустановах штату з 1 по 8 червня в зв’язку з трагедією.
Як повідомляв УНН, стрілець в Вірджинії придбав зброю легально.