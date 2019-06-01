Трамп наказав приспустити прапори в пам'ять про загиблих під час стрілянини у Вірджинії

КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп розпорядився до заходу 4 червня приспустити прапори над Білим домом, американськими урядовими будівлями в країні і за кордоном у зв’язку з загибеллю 12 людей у результаті стрілянини в п’ятницю ввечері в будівлі муніципалітету курортного міста Вірджинія-Біч. Про це йдеться в заяві прес-служби Білого дому, поширеному в суботу, інформує УНН.