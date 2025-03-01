Трамп может остановить всю военную поддержку Украины - NYT
Киев • УНН
Администрация Трампа рассматривает возможность полного прекращения военной помощи Украине. Это включает прекращение финансирования, обмена разведданными и подготовки военных.
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может прекратить дальнейшую косвенную поддержку Украины, включая другие виды военного финансирования, обмен разведданными и подготовку военных. Об этом пишет издание The New York Times (NYT), передает УНН.
Детали
Издание NYT со ссылкой на представителя администрации Дональда Трампа сообщает, что поставки американского оружия в Украину почти прекратились и могут прекратиться полностью.
Администрация Байдена считала военную помощь Киеву в размере 67 миллиардов долларов, которую она предоставила Киеву, важной. Трамп рассматривает любую дальнейшую помощь как рычаг давления
Как пишет The New York Times, Президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 февраля прибыл в Белый дом на встречу с президентом Дональдом Трампом, зная, что поступление оружия и военной техники из Соединенных Штатов в Украину фактически прекратилось.
После спора в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и главой Белого дома представитель администрации Трампа заявил, что президент может принять решение о прекращении даже косвенной поддержки Украины, которую оказывают США, включающей другие виды военного финансирования, обмен разведданными, подготовку украинских военных и пилотов, а также размещение центра управления международной помощью, на американской военной базе в Германии.
В пятницу представитель администрации Трампа заявил, что вся американская помощь Украине - включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Байдена, может быть отменена в ближайшее время
Отмечается, что согласно данным Кильского института, европейские страны выделили 138 миллиардов долларов на военные действия Украины по сравнению с 119 миллиардами долларов военной и гуманитарной помощи от США.
Напомним
Администрация Трампа не планирует анонсировать новые пакеты военной помощи для Украины. Однако ранее утвержденные поставки оружия и оборудования во времена Байдена продолжают поступать в Киев.
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