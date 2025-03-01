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Трамп може зупинити всю військову підтримку України - NYT

Київ • УНН

 • 70853 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість повного припинення військової допомоги Україні. Це включає припинення фінансування, обміну розвідданими та підготовки військових.

Трамп може зупинити всю військову підтримку України - NYT

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може припинити подальшу непряму підтримку України включно з іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових. Про це пише видання The New York Times (NYT), передає УНН.

Деталі

Видання NYT із посиланням на представника адміністрації Дональда Трампа повідомляє, що постачання американської зброї в Україну майже припинилися і можуть припинитися повністю.

Адміністрація Байдена вважала військову допомогу Києву у розмірі 67 мільярдів доларів, яку вона надала Києву, важливою. Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу як важіль тиску

- йдеться у дописі.

Як пише The New York Times, Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 лютого прибув до Білого дому на зустріч із президентом Дональдом Трампом, знаючи, що надходження зброї та військової техніки зі Сполучених Штатів до України фактично припинився.

Після суперечки в Овальному кабінеті між Володимиром Зеленським та главою Білого дому представник адміністрації Трампа заявив, що президент може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України, яку надають США, що включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою, на американській військовій базі в Німеччині.

У п'ятницю представник адміністрації Трампа заявив, що вся американська допомога Україні – включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена, може бути скасована найближчим часом

- інформує видання.

Зазначається, що згідно з даними Кільського інституту, європейські країни виділили 138 мільярдів доларів на військові дії України в порівнянні з 119 мільярдами доларів військової та гуманітарної допомоги від США.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа не планує анонсувати нові пакети військової допомоги для України. Проте раніше затверджені поставки зброї та обладнання за часів Байдена продовжують надходити до Києва.

Маск вимагає перевірити мільярдну допомогу США Україні01.03.25, 01:46 • 92460 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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