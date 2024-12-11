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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп говорил Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня в Украине - Reuters

Трамп говорил Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня в Украине - Reuters

Киев  •  УНН

 • 7146 просмотра

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На 35-минутной встрече Трамп выразил желание немедленного прекращения огня в Украине. Зеленский и Макрон отметили необходимость гарантий безопасности и поддержки США.

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном декабря повторил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине и переговоров для скорого окончания войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники, передает УНН.  

Детали 

Как отмечает Reuters, Владимир Зеленский использовал свою первую встречу с Дональдом Трампом после выборов в США, чтобы объяснить Украине необходимость гарантий безопасности при любом варианте прекращения войны с россией, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров 7 декабря.

Отмечается, что три лидера, которые разговаривали в течение 35 минут наедине, не обсуждали конкретных деталей какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить войну.

Встреча дала некоторые первые подсказки о том, как могут происходить переговоры о прекращении конфликта, хотя процесс, в котором будет участвовать российский диктатор владимир путин, сопряжен с трудностями, а роль Соединенных Штатов пока неясна. 

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По словам одного из источников, Трамп вел себя доброжелательно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен выслушивать других лидеров. 

Ни Трамп, ни близкие к нему чиновники, не сообщали о том, как именно они представляют себе решение проблемы войны, а также о том, что Украина настаивает на получении гарантий безопасности в рамках любого урегулирования.

"Во время встречи были упомянуты некоторые ключевые моменты - например, было сказано, что миру нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно, путин может снова нарушить его, как он уже делал ранее, без надлежащих гарантий", - сказал источник в офисе украинского Президента.

Отвечая на вопрос, как это было воспринято, источник сказал, обращаясь к Трампу: "Он обдумывает все детали"

Несколько чиновников, близких к Трампу, заявили, что он нацелил свои встречи на установление личного взаимопонимания, что является ключевым моментом в его дипломатии, и что в конечном итоге он будет принимать решение о том, как действовать дальше.

Макрон и Зеленский были на одной волне на встрече в Париже, но старались не выглядеть так, будто они "загоняют Трампа в угол", сказал один из чиновников.

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Французский лидер и Зеленский работали слаженно, излагая свое видение ситуации, подчеркивая при этом, что без поддержки США Киеву будет очень тяжело, добавил чиновник.

По словам другого чиновника, Макрон и Зеленский объяснили Трампу, что путин в 2024 году уже не тот, что был в 2017 году, когда избранный президент США ранее общался с кремлевским лидером, находясь в Белом доме.

Тот же чиновник добавил, что стремительное падение президента Сирии Башара Асада и неудача, которую это нанесло его близкому союзнику россии, также использовались в качестве аргумента в пользу более жесткой позиции москвы в будущих мирных усилиях. "речь шла о объяснении, не загоняя Трампа в угол", добавил он. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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