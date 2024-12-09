Зеленский хочет позвонить Байдену, чтобы обсудить приглашение Украины в НАТО

ukenru
Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
12:50 • 2120 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
12:40 • 8772 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
11:34 • 19195 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
10:52 • 66914 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
10:09 • 71932 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 187875 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 203821 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 269349 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 207567 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 159436 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

Воздушные силы предупреждают об угрозе атак БпЛА в двух областях Украины

 • 101033 просмотра
Мост Патона в Киеве: ДТП вызвало осложнения движения

Мост Патона в Киеве: ДТП вызвало осложнения движения

 • 47707 просмотра
рф держит 7 кораблей в морях: сколько ракет "Калибр" готовы к запуску

рф держит 7 кораблей в морях: сколько ракет "Калибр" готовы к запуску

 • 62545 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

08:11 • 104944 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

08:53 • 71492 просмотра
публикации
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

10:52 • 66895 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

08:11 • 104943 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 187875 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 269349 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 156958 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

08:53 • 71485 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 103034 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 106868 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 105965 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 105008 просмотра
Актуальное
Зеленский хочет позвонить Байдену, чтобы обсудить приглашение Украины в НАТО

Зеленский хочет позвонить Байдену, чтобы обсудить приглашение Украины в НАТО

Киев  •  УНН

 • 3396 просмотра

Read in English

Президент Украины намерен связаться с Джо Байденом для обсуждения возможного приглашения в НАТО. Зеленский подчеркнул, что хотя Украина сейчас не может быть в Альянсе, вопрос приглашения остается актуальным.

Президент Владимир Зеленский планирует позвонить в ближайшее время президенту Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.

Я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите - путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его нужно принудить. Принудить можно только, если Украина сильна. Сильная Украина перед любой дипломатией - это сильная на поле боя. Это сильная армия, это пакеты оружия и т.д., это дальнобойные системы, безусловно, и "атакамсы", и "тауруси", и "шторм шедоу", и "скальпы". Все это нам очень-очень сильно нужно. И да, исключительно для ударов по военным целям, мы это подчеркиваем

- сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина не может быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть.

"Кроме этого, гарантии безопасности. Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили. И именно так я формулирую наше мнение. Что касается приглашения в НАТО, то об этом сложно сегодня говорить с Президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав. Я собираюсь позвонить в ближайшее время Президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО", - заявил Зеленский.

Зеленский объяснил, что именно Байден сейчас является действующим президентом США, и от его позиции многое зависит.

"И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока еще он не в Белом доме, от него не зависит", - сказал Зеленский.

Зеленский назвал страны, которые до сих пор скептически относятся к приглашению Украины в НАТО1 дек. 2024, 15:07 • 28304 просмотра

Дополнение

Генсек НАТО Марк Рютте по итогам второго дня встреч министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, заявлял, что перед возможными переговорами по завершению войны в Украине НАТО планирует привести Киев в более сильную позицию. На самих переговорах Украина будет лидером, но в то же время будут и другие участники.

 Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительства некоторых стран НАТО начали рассматривать различные сценарии прекращения войны россии против Украины. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина