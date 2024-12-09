Зеленский хочет позвонить Байдену, чтобы обсудить приглашение Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский планирует позвонить в ближайшее время президенту Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.

Я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите - путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его нужно принудить. Принудить можно только, если Украина сильна. Сильная Украина перед любой дипломатией - это сильная на поле боя. Это сильная армия, это пакеты оружия и т.д., это дальнобойные системы, безусловно, и "атакамсы", и "тауруси", и "шторм шедоу", и "скальпы". Все это нам очень-очень сильно нужно. И да, исключительно для ударов по военным целям, мы это подчеркиваем - сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина не может быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть.

"Кроме этого, гарантии безопасности. Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили. И именно так я формулирую наше мнение. Что касается приглашения в НАТО, то об этом сложно сегодня говорить с Президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав. Я собираюсь позвонить в ближайшее время Президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО", - заявил Зеленский.

Зеленский объяснил, что именно Байден сейчас является действующим президентом США, и от его позиции многое зависит.

"И нет смысла обсуждать с Президентом Трампом то, что сегодня, пока еще он не в Белом доме, от него не зависит", - сказал Зеленский.

Зеленский назвал страны, которые до сих пор скептически относятся к приглашению Украины в НАТО

Дополнение

Генсек НАТО Марк Рютте по итогам второго дня встреч министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, заявлял, что перед возможными переговорами по завершению войны в Украине НАТО планирует привести Киев в более сильную позицию. На самих переговорах Украина будет лидером, но в то же время будут и другие участники.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительства некоторых стран НАТО начали рассматривать различные сценарии прекращения войны россии против Украины.

