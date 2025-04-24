Трамп: думал, что с Зеленским может быть легче
Киев • УНН
Дональд Трамп считает, что россия готова к соглашению. Переговоры с украинским лидером, по его словам, оказались сложнее, чем ожидалось.
Президент США Дональд Трамп выразил мнение во время общения с журналистами в Белом доме о готовности россии к соглашению и отметил, что "было труднее", чем ожидалось, с украинским лидером, пишет УНН.
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"Я думаю, что россия готова, и многие люди сказали, что россия хочет пойти на все это. И я думаю, что у нас есть соглашение с россией", - сказал Трамп.
"Надо договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским может быть легче. Пока что было труднее. Но это нормально, все в порядке", - отметил Трамп.
"Но я думаю, что мы договорились с обоими, надеюсь, они это сделают", - указал президент США.
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