Трамп: думав, що з Зеленським може бути легше

Президент США Дональд Трамп висловив думку під час спілкування з журналістами у Білому домі про готовність росії до угоди та зазначив, що "було важче", ніж очікувалося, з українським лідером, пише УНН.

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"Я думаю, що росія готова, і багато людей сказали, що росія хоче піти на все це. І я думаю, що ми маємо угоду з росією", - сказав Трамп.

"Треба домовитися із Зеленським. Я думав, що з Зеленським може бути легше. Поки що було важче. Але це нормально, усе в порядку", - зазначив Трамп.

"Але я думаю, що ми домовилися з обома, сподіваюся, вони це зроблять", - вказав президент США.

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