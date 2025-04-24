Трамп: думав, що з Зеленським може бути легше
Київ • УНН
Дональд Трамп вважає, що росія готова до угоди. Перемовини з українським лідером, за його словами, виявилися складнішими, ніж очікувалося.
Президент США Дональд Трамп висловив думку під час спілкування з журналістами у Білому домі про готовність росії до угоди та зазначив, що "було важче", ніж очікувалося, з українським лідером, пише УНН.
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"Я думаю, що росія готова, і багато людей сказали, що росія хоче піти на все це. І я думаю, що ми маємо угоду з росією", - сказав Трамп.
"Треба домовитися із Зеленським. Я думав, що з Зеленським може бути легше. Поки що було важче. Але це нормально, усе в порядку", - зазначив Трамп.
"Але я думаю, що ми домовилися з обома, сподіваюся, вони це зроблять", - вказав президент США.
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