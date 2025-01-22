Трамп допустил ужесточение санкций против россии

ukenru
Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 102501 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 106591 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 107553 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
21 января, 13:42 • 107307 просмотра

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия

Эксклюзив
В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн
21 января, 11:36 • 110656 просмотра

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

Эксклюзив
"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
21 января, 11:10 • 112699 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 134090 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 140951 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 137285 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 128866 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ТОП самых распространенных вакансий: кому легче всего трудоустроиться в столице

ТОП самых распространенных вакансий: кому легче всего трудоустроиться в столице

21 января, 16:49 • 37954 просмотра
Избиение 12-летней девушки в Белой Церкви: полиция уже установила 10 участников

Избиение 12-летней девушки в Белой Церкви: полиция уже установила 10 участников

21 января, 17:07 • 35690 просмотра
Трампа призвали проявить милосердие к ЛГБТК и мигрантам в США

Трампа призвали проявить милосердие к ЛГБТК и мигрантам в США

21 января, 17:36 • 26022 просмотра
Взрывы прогремели в Киеве, работает ПВО

Взрывы прогремели в Киеве, работает ПВО

21 января, 18:06 • 26286 просмотра
В Киеве обломки сбитого дрона упали в водоем: что известно об инциденте

В Киеве обломки сбитого дрона упали в водоем: что известно об инциденте

21 января, 19:37 • 28394 просмотра
публикации
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 108269 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 126617 просмотра
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 182343 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 184156 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 204843 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 120886 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 134555 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 158015 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 170119 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 155021 просмотра
Актуальное
Трамп допустил ужесточение санкций против россии

Трамп допустил ужесточение санкций против россии

Киев  •  УНН

 • 6711 просмотра

Read in English

Президент США Дональд Трамп заявил о вероятности введения новых санкций против россии из-за отказа от переговоров по Украине. Он также обратился к лидеру Китая с просьбой способствовать урегулированию ситуации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, введет новые санкции против россии, если москва не пойдет на переговоры по урегулированию в Украине. Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Bloomberg и CNN.

Детали

На вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против россии, если путин не захочет идти на переговоры, Трамп ответил: "Звучит вероятно". При этом он вновь заявил, что война в Украине не началась бы, если бы он оставался у власти в США.

По словам Трампа, он также просил главу Китая Си Цзиньпина способствовать урегулированию ситуации в Украине. Президент США уточнил, что с такой просьбой обратился к председателю КНР во время их телефонного разговора 17 января.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал путина прекратить войну в Украине из-за значительных потерь россии. Трамп сообщил о планах встречи с путиным и отметил, что Зеленский готов к соглашению при определенных условиях.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы