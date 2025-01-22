Трамп допустил ужесточение санкций против россии

Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, введет новые санкции против россии, если москва не пойдет на переговоры по урегулированию в Украине. Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Bloomberg и CNN.

Детали

На вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против россии, если путин не захочет идти на переговоры, Трамп ответил: "Звучит вероятно". При этом он вновь заявил, что война в Украине не началась бы, если бы он оставался у власти в США.

По словам Трампа, он также просил главу Китая Си Цзиньпина способствовать урегулированию ситуации в Украине. Президент США уточнил, что с такой просьбой обратился к председателю КНР во время их телефонного разговора 17 января.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал путина прекратить войну в Украине из-за значительных потерь россии. Трамп сообщил о планах встречи с путиным и отметил, что Зеленский готов к соглашению при определенных условиях.