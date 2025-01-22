Трамп допустив посилення санкцій проти росії
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про ймовірність введення нових санкцій проти росії через відмову від переговорів щодо України. Він також звернувся до лідера Китаю з проханням сприяти врегулюванню ситуації.
Президент США Дональд Трамп заявив, що найімовірніше, введе нові санкції проти росії, якщо москва не піде на переговори щодо врегулювання в Україні. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає УНН з посиланням на Bloomberg і CNN.
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На питання про те, чи запровадить він додаткові санкції проти росії, якщо путін не захоче йти на переговори, Трамп відповів: "Звучить ймовірно". При цьому він знову заявив, що війна в Україні не розпочався б, якби він залишався при владі у США.
За словами Трампа, він також просив очільника Китаю Сі Цзіньпіна сприяти врегулюванню ситуації в Україні. Президент США уточнив, що з таким проханням звернувся до голови КНР під час їхньої телефонної розмови 17 січня.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп закликав путіна припинити війну в Україні через значні втрати росії. Трамп повідомив про плани зустрічі з путіним та зазначив, що Зеленський готовий до угоди за певних умов.