Трамп договорился о снижении цен на популярные лекарства для похудения

Эксклюзив
14:11 • 27689 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 38916 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 26253 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 26461 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 52264 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 35163 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 38145 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50173 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 39082 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32837 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Разыскиваемого полицейского на фоне исчезновения арестованных средств задержали в Ровенской области6 ноября, 10:45 • 5166 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 30729 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 21299 просмотра
Флорентийский бриллиант найден после столетия тайны – NYT6 ноября, 13:16 • 6008 просмотра
Взрыв в офисе Ивано-Франковска: два человека получили ранения, 40 эвакуированы - ГСЧСPhotoVideo14:27 • 3722 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 21320 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 30748 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 32902 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 52252 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 26967 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 27286 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 29075 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 45422 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 49446 просмотра
Трамп договорился о снижении цен на популярные лекарства для похудения

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Трамп заключил соглашение с Novo Nordisk и Eli Lilly о снижении цен на препараты Wegovy и Zepbound. Теперь стоимость лекарств составит от 50 до 350 долларов, а Medicare и Medicaid покроют их для миллионов пациентов.

Трамп договорился о снижении цен на популярные лекарства для похудения

Президент Дональд Трамп объявил о соглашении с фармацевтическими гигантами Novo Nordisk и Eli Lilly о существенном снижении стоимости препаратов для похудения Wegovy и Zepbound, которые стали одними из самых популярных в мире средств на основе GLP-1. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в администрации, после достигнутой договоренности ежемесячная стоимость препаратов составит от 50 до 350 долларов, в зависимости от дозировки и страхового покрытия. Сейчас эти лекарства стоят более 1000 долларов в месяц, что делает их недоступными для большинства пациентов.

Программы Medicare и Medicaid наконец покроют стоимость лекарств для похудения для миллионов пациентов, страдающих ожирением 

– сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.

Согласно условиям соглашения, на правительственной платформе TrumpRx средняя цена Wegovy и Zepbound будет стартовать с 350 долларов и в течение двух лет снизится до 250 долларов. Для пациентов Medicare доплата не превысит 50 долларов, а пользователи Medicaid в целом освобождаются от оплаты.

Дефицита лекарств в Украине не будет: после уничтожения крупного фармсклада в Минздраве рассказали, как контролируют ситуацию с поставками28.10.25, 15:40 • 3539 просмотров

Фармацевтические компании также согласились снизить цену для государства на все препараты GLP-1, одобренные для лечения диабета, до 245 долларов в месяц. Ожидается, что обновленные цены появятся на платформе TrumpRx до конца года, а программы покрытия Medicare начнут действовать в середине следующего.

Соглашение стало частью инициативы президента "режим наибольшего благоприятствования", направленной на снижение цен на рецептурные лекарства до уровня ведущих стран мира.

Технологический прорыв в новых методах лечения: исследователи успешно вырастили мышечную ткань в условиях невесомости31.10.25, 22:14 • 4177 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаЗдоровье
Государственный бюджет
Белый дом
Дональд Трамп