Трамп договорился о снижении цен на популярные лекарства для похудения

Президент Дональд Трамп объявил о соглашении с фармацевтическими гигантами Novo Nordisk и Eli Lilly о существенном снижении стоимости препаратов для похудения Wegovy и Zepbound, которые стали одними из самых популярных в мире средств на основе GLP-1. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в администрации, после достигнутой договоренности ежемесячная стоимость препаратов составит от 50 до 350 долларов, в зависимости от дозировки и страхового покрытия. Сейчас эти лекарства стоят более 1000 долларов в месяц, что делает их недоступными для большинства пациентов.

Программы Medicare и Medicaid наконец покроют стоимость лекарств для похудения для миллионов пациентов, страдающих ожирением – сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.

Согласно условиям соглашения, на правительственной платформе TrumpRx средняя цена Wegovy и Zepbound будет стартовать с 350 долларов и в течение двух лет снизится до 250 долларов. Для пациентов Medicare доплата не превысит 50 долларов, а пользователи Medicaid в целом освобождаются от оплаты.

Фармацевтические компании также согласились снизить цену для государства на все препараты GLP-1, одобренные для лечения диабета, до 245 долларов в месяц. Ожидается, что обновленные цены появятся на платформе TrumpRx до конца года, а программы покрытия Medicare начнут действовать в середине следующего.

Соглашение стало частью инициативы президента "режим наибольшего благоприятствования", направленной на снижение цен на рецептурные лекарства до уровня ведущих стран мира.

