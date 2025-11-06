Трамп домовився про зниження цін на популярні ліки для схуднення
Київ • УНН
Трамп уклав угоду з Novo Nordisk та Eli Lilly про зниження цін на препарати Wegovy та Zepbound. Тепер вартість ліків становитиме від 50 до 350 доларів, а Medicare та Medicaid покриють їх для мільйонів пацієнтів.
Президент Дональд Трамп оголосив про угоду з фармацевтичними гігантами Novo Nordisk та Eli Lilly щодо суттєвого зниження вартості препаратів для схуднення Wegovy та Zepbound, які стали одними з найпопулярніших у світі засобів на основі GLP-1. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
Як повідомили в адміністрації, після досягнутої домовленості щомісячна вартість препаратів становитиме від 50 до 350 доларів, залежно від дозування та страхового покриття. Нині ці ліки коштують понад 1000 доларів на місяць, що робить їх недоступними для більшості пацієнтів.
Програми Medicare та Medicaid нарешті покриють вартість ліків для схуднення для мільйонів пацієнтів, які страждають від ожиріння
Згідно з умовами угоди, на урядовій платформі TrumpRx середня ціна Wegovy та Zepbound стартуватиме з 350 доларів і протягом двох років знизиться до 250 доларів. Для пацієнтів Medicare доплата не перевищить 50 доларів, а користувачі Medicaid загалом звільняються від оплати.
Дефіциту ліків в Україні не буде: після знищення великого фармскладу у МОЗ розповіли, як контролюють ситуацію із поставками28.10.25, 15:40 • 3539 переглядiв
Фармацевтичні компанії також погодилися знизити ціну для держави на всі препарати GLP-1, схвалені для лікування діабету, до 245 доларів на місяць. Очікується, що оновлені ціни з’являться на платформі TrumpRx до кінця року, а програми покриття Medicare почнуть діяти в середині наступного.
Угода стала частиною ініціативи президента "режим найбільшого сприяння", спрямованої на зниження цін на рецептурні ліки до рівня провідних країн світу.
Технологічний прорив у нових методах лікування: дослідники успішно виготовили м'язову тканину в умовах невагомості31.10.25, 22:14 • 4177 переглядiв