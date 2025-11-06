Трамп домовився про зниження цін на популярні ліки для схуднення

Президент Дональд Трамп оголосив про угоду з фармацевтичними гігантами Novo Nordisk та Eli Lilly щодо суттєвого зниження вартості препаратів для схуднення Wegovy та Zepbound, які стали одними з найпопулярніших у світі засобів на основі GLP-1. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Як повідомили в адміністрації, після досягнутої домовленості щомісячна вартість препаратів становитиме від 50 до 350 доларів, залежно від дозування та страхового покриття. Нині ці ліки коштують понад 1000 доларів на місяць, що робить їх недоступними для більшості пацієнтів.

Програми Medicare та Medicaid нарешті покриють вартість ліків для схуднення для мільйонів пацієнтів, які страждають від ожиріння