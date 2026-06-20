Трамп анонсировал еще одну поездку в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что поедет в Турцию и совершит еще одну поездку в Китай где-то в 2026 году, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Мы совершаем много поездок. Мы поедем в Турцию. Мы где-то в течение года вернемся в Китай", – сказал Трамп на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, представляя самолет Boeing 747, подаренный Катаром, который присоединится к флоту Air Force One.

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"Президент Си (Цзиньпин) приедет сюда в сентябре, но мы вернемся на большую конференцию, которая состоится в Китае", – добавил Трамп.

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