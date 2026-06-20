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Трамп представил новый президентский самолет Air Force One и назвал его "летающим Белым домом"

Киев • УНН

 • 2312 просмотра

Президент США Дональд Трамп презентовал новый президентский самолет Air Force One, созданный на базе бывшего катарского лайнера. Самолет получил темно-синий дизайн и будет использоваться для зарубежных поездок, в частности на саммит НАТО.

Трамп представил новый президентский самолет Air Force One и назвал его "летающим Белым домом"

Президент США Дональд Трамп представил новый президентский самолет Air Force One, созданный на базе бывшего катарского реактивного лайнера, который переоборудовали для перевозки главы государства, сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Новый самолет получил обновленный дизайн. Вместо традиционной голубой окраски времен президента Джона Кеннеди его нижнюю часть покрасили в темно-синий цвет с красной полосой, а на хвосте разместили большой флаг США. На борту также изображена президентская печать.

Этот самолет превратили в летающий Белый дом такого уровня роскоши, которого никто раньше не видел

– заявил Трамп во время презентации на авиабазе Эндрюс.

Новый самолет для зарубежных поездок

По словам американского президента, уже в следующем месяце он использует новый Air Force One для поездки на саммит НАТО в Анкаре. Также Трамп сообщил, что планирует вернуться в Китай, вероятно, для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества осенью.

Теперь, когда мы приземляемся в аэропортах Лондона, Германии и других местах, никто не превзойдет этот (самолет - ред.), и именно так мы должны выглядеть в нашей стране

– сказал Трамп.

Новый самолет будет выполнять роль временного Air Force One до момента поставки новых президентских бортов от Boeing, которые в настоящее время ожидаются в 2028 году. Также Трамп сообщил, что самолет совершит демонстрационный пролет во время празднования Дня независимости США 4 июля.

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Степан Гафтко

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