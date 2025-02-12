Трагический пожар произошел в гериатрическом пансионате в Одесской области: трое погибших

В Одесской области в гериатрическом пансионате произошел смертельный пожар, в результате которого погибли три человека, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Возгорание в одноэтажном здании гериатрического пансионата в Березовском районе произошло вчера, 11 февраля, около 21:00.

К сожалению, на месте пожара обнаружены тела трех мужчин, предварительно жителей пансионата, в возрасте 53, 76 и 77 лет, которые самостоятельно не передвигались - сообщили в полиции.

В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, они направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, как указано, следователями назначен ряд других судебных экспертиз, в частности пожарно-техническую и экспертизу безопасности жизнедеятельности.

Полицейские опрашивают 17 эвакуированных граждан, которые сейчас находятся в больнице, устанавливают дополнительных очевидцев и свидетелей происшествия, изучают изъятую документацию по правовой деятельности предприятия. Следствие продолжается.

К работам привлечены следователи и криминалисты криминалистической лаборатории ГУНП в Одесской области, спасатели и лаборатория Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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