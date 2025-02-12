Трагический пожар произошел в гериатрическом пансионате в Одесской области: трое погибших

ukenru
Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 24472 просмотра

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 111596 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 120108 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
11 февраля, 15:18 • 121956 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
11 февраля, 15:05 • 121343 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
11 февраля, 14:52 • 110694 просмотра

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами
11 февраля, 14:35 • 103008 просмотра

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН
11 февраля, 14:09 • 93485 просмотра

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН

Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
11 февраля, 10:46 • 102864 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
11 февраля, 08:06 • 110106 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Президент США видит в освобождении рф Фогеля шанс на окончание войны в Украине

Президент США видит в освобождении рф Фогеля шанс на окончание войны в Украине

12 февраля, 00:00 • 82868 просмотра
Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

12 февраля, 01:56 • 102095 просмотра
ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

12 февраля, 02:24 • 102403 просмотра
В Киеве прогремела серия взрывов, работает ПВО

В Киеве прогремела серия взрывов, работает ПВО

12 февраля, 02:43 • 100222 просмотра
«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

12 февраля, 03:08 • 34251 просмотра
публикации
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 116157 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 118223 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 128903 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 159463 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 181830 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 6796 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 23014 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 103334 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

11 февраля, 14:24 • 114362 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

11 февраля, 13:02 • 119437 просмотра
Актуальное
Трагический пожар произошел в гериатрическом пансионате в Одесской области: трое погибших

Трагический пожар произошел в гериатрическом пансионате в Одесской области: трое погибших

Киев  •  УНН

 • 10403 просмотра

Read in English

В гериатрическом пансионате Одесской области произошел смертельный пожар, в результате которого погибли три человека. На месте работают следователи, криминалисты и спасатели ГСЧС.

В Одесской области в гериатрическом пансионате произошел смертельный пожар, в результате которого погибли три человека, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Возгорание в одноэтажном здании гериатрического пансионата в Березовском районе произошло вчера, 11 февраля, около 21:00.

К сожалению, на месте пожара обнаружены тела трех мужчин, предварительно жителей пансионата, в возрасте 53, 76 и 77 лет, которые самостоятельно не передвигались

- сообщили в полиции.

В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, они направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, как указано, следователями назначен ряд других судебных экспертиз, в частности пожарно-техническую и экспертизу безопасности жизнедеятельности.

Полицейские опрашивают 17 эвакуированных граждан, которые сейчас находятся в больнице, устанавливают дополнительных очевидцев и свидетелей происшествия, изучают изъятую документацию по правовой деятельности предприятия. Следствие продолжается.

К работам привлечены следователи и криминалисты криминалистической лаборатории ГУНП в Одесской области, спасатели и лаборатория Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС спасли ребенка из пожара в Кривом Роге: еще есть пострадавшие09.02.25, 11:27 • 28573 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
odessaОдесса

Обратиться по вопросам размещения рекламы