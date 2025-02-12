Трагічна пожежа сталася у геріатричному пансіонаті на Одещині: троє загиблих

В Одеській області у геріатричному пансіонаті сталася смертельна пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

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Займання в одноповерховій будівлі геріатричного пансіонату в Березівському районі сталося вчора, 11 лютого, близько 21:00.

На жаль, на місці пожежі виявлено тіла трьох чоловіків, попередньо мешканців пансіонату, віком 53, 76 та 77 років, які самостійно не пересувалися - повідомили у поліції.

У межах провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, їх направлено на судово-медичну експертизу. Окрім того, як вказано, слідчими призначено низку інших судових експертиз, зокрема пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності.

Поліцейські опитують 17 евакуйованих громадян, які наразі перебувають у лікарні, встановлюють додаткових очевидців та свідків події, вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності підприємства. Слідство триває.

До робіт залучені слідчі та криміналісти криміналістичної лабораторії ГУНП в Одеській області, рятувальники та лабораторія Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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