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Трагічна пожежа сталася у геріатричному пансіонаті на Одещині: троє загиблих

Трагічна пожежа сталася у геріатричному пансіонаті на Одещині: троє загиблих

Київ • УНН

 • 25370 перегляди

У геріатричному пансіонаті Одеської області сталася смертельна пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей. На місці працюють слідчі, криміналісти та рятувальники ДСНС.

В Одеській області у геріатричному пансіонаті сталася смертельна пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Займання в одноповерховій будівлі геріатричного пансіонату в Березівському районі сталося вчора, 11 лютого, близько 21:00.

На жаль, на місці пожежі виявлено тіла трьох чоловіків, попередньо мешканців пансіонату, віком 53, 76 та 77 років, які самостійно не пересувалися

- повідомили у поліції.

У межах провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, їх направлено на судово-медичну експертизу. Окрім того, як вказано, слідчими призначено низку інших судових експертиз, зокрема пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності.

Поліцейські опитують 17 евакуйованих громадян, які наразі перебувають у лікарні, встановлюють додаткових очевидців та свідків події, вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності підприємства. Слідство триває.

До робіт залучені слідчі та криміналісти криміналістичної лабораторії ГУНП в Одеській області, рятувальники та лабораторія Державної служби з надзвичайних ситуацій.

ДСНС врятували дитину з пожежі у Кривому Розі: ще є постраждалі 09.02.25, 11:27 • 30723 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
odesaОдеса

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