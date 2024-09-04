Трагедия в Полтаве: СБУ проверяет всех, кто имел доступ к учебному заведению - СМИ

Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области проверяет всех, кто имел доступ к учебному заведению в Полтаве, в которое 3 сентября попали две российские ракеты. Об этом на брифинге в Полтавской ОВА рассказал временно исполняющий обязанности начальника службы Константин Семенюк, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

По данным СМИ, на месте происшествия второй день продолжается осмотр территории. А по факту обстрела СБУ внесла сведения в ЕРДР. Сейчас следствие рассматривает различные версии, говорит Константин Семенюк.

"Сейчас версии я не могу озвучить в целом, потому что это может повредить следствию. Конечно, мы рассматриваем версии, как и с корректировкой, так и возможный разведдрон. Данных о том, что был разведдрон и силы ПВО, у нас нет такого".

Ищут сейчас и людей, которые снимали и снимали последствия сразу после попадания российских ракет.

"На данном этапе мы осуществляем полный комплекс контрразведывательных мероприятий по поиску указанных лиц, которые осуществляли фото- и видеофиксацию и распространяли это в различных социальных сетях, в том числе и российских. Видео появлялось и фото появлялось".

Некоторые лица уже установлены и с ними проводят соответствующие мероприятия, видео и фото удалены.

Напомним

Вчера враг нанес удар по учебному заведению в Полтаве, количество пострадавших возросло до 298 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших в результате этого нападения.

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