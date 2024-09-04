Трагедия в Полтаве: СБУ проверяет всех, кто имел доступ к учебному заведению - СМИ
Киев • УНН
СБУ расследует ракетный удар по учебному заведению в Полтаве, проверяя всех, кто имел доступ. Рассматриваются различные версии, включая корректировку и разведдрон, ищут лиц, которые снимали последствия атаки.
Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области проверяет всех, кто имел доступ к учебному заведению в Полтаве, в которое 3 сентября попали две российские ракеты. Об этом на брифинге в Полтавской ОВА рассказал временно исполняющий обязанности начальника службы Константин Семенюк, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
По данным СМИ, на месте происшествия второй день продолжается осмотр территории. А по факту обстрела СБУ внесла сведения в ЕРДР. Сейчас следствие рассматривает различные версии, говорит Константин Семенюк.
"Сейчас версии я не могу озвучить в целом, потому что это может повредить следствию. Конечно, мы рассматриваем версии, как и с корректировкой, так и возможный разведдрон. Данных о том, что был разведдрон и силы ПВО, у нас нет такого".
Ищут сейчас и людей, которые снимали и снимали последствия сразу после попадания российских ракет.
"На данном этапе мы осуществляем полный комплекс контрразведывательных мероприятий по поиску указанных лиц, которые осуществляли фото- и видеофиксацию и распространяли это в различных социальных сетях, в том числе и российских. Видео появлялось и фото появлялось".
Некоторые лица уже установлены и с ними проводят соответствующие мероприятия, видео и фото удалены.
Напомним
Вчера враг нанес удар по учебному заведению в Полтаве, количество пострадавших возросло до 298 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших в результате этого нападения.
Трагедія у Полтаві: окупанти вдарили по військовому навчальному закладу, командування Сухопутних військ проводить розслідування та посилює заходи безпеки3 сентября 2024, 16:14 • 22225 просмотров