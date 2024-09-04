Трагедія у Полтаві: СБУ перевіряє усіх, хто мав доступ до навчального закладу - ЗМІ
Київ • УНН
СБУ розслідує ракетний удар по навчальному закладу в Полтаві, перевіряючи всіх, хто мав доступ. Розглядаються різні версії, включаючи коригування та розвіддрон, шукають осіб, які знімали наслідки атаки.
Управління Служби безпеки України в Полтавській області перевіряє усіх, хто мав доступ до навчального закладу у Полтаві, у який 3 вересня влучили дві російські ракети. Про це на брифінгу в Полтавській ОВА розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника служби Костянтин Семенюк, передає УНН із посиланням на Суспільне.
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За даними ЗМІ, на місці події другий день триває огляд території. А за фактом обстрілу СБУ внесла відомості до ЄРДР. Нині слідство розглядає різні версії, каже Костянтин Семенюк.
"Зараз версії я не можу озвучити на загал, тому, що це може зашкодити слідству. Звісно, ми розглядаємо версії, як і з коригуванням, так і можливий розвіддрон. Даних про те, що був розвіддрон і сили ППО, в нас немає такого".
Шукають нині й людей, які знімали та фільмували наслідки одразу після влучання російських ракет.
"На даному етапі ми здійснюємо повний комплекс контррозвідувальних заходів із пошуку вказаних осіб, які здійснювали фото- та відеофіксацію і поширювали це в різних соціальних мережах, у тому числі й російських. Відео з’являлося і фото з’являлося".
Деякі особи вже встановлені і з ними проводять відповідні заходи, відео та фото видалені.
Нагадаємо
Вчора ворог наніс удару по навчальному закладу в Полтаві, кількість постраждалих зросла до 298 осіб. Раніше повідомлялося про 53 загиблих в результаті цього нападу.
Трагедія у Полтаві: окупанти вдарили по військовому навчальному закладу, командування Сухопутних військ проводить розслідування та посилює заходи безпеки03.09.24, 19:14 • 22986 переглядiв