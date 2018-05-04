Трагедия в лагере "Виктория": сегодня суд рассмотрит ходатайство стороны защиты

"Вчера адвокаты подали ходатайство в суд, чтобы на время проведения судебных заседаний обвиняемый находился рядом с защитниками. Такое ходатайство сегодня будет рассматриваться. Также сегодня судом планируется уже перейти к исследованию письменных доказательств в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время вчерашнего судебного заседания суд принял решение продлить на два месяца срок меры пресечения Саркисяну.

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Напомним, 12 марта Киевский райсуд Одессы продолжил директору лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну срок содержания под стражей еще на 60 суток.