Трагедия в лагере "Виктория": сегодня суд рассмотрит ходатайство стороны защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня Киевский райсуд Одессы продолжит рассмотрение дела о пожаре в лагере "Виктория". В частности, суд рассмотрит ходатайство стороны защиты о пребывании подозреваемого директора лагеря Петроса Саркисяна рядом с защитниками во время заседаний. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Вчера адвокаты подали ходатайство в суд, чтобы на время проведения судебных заседаний обвиняемый находился рядом с защитниками. Такое ходатайство сегодня будет рассматриваться. Также сегодня судом планируется уже перейти к исследованию письменных доказательств в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время вчерашнего судебного заседания суд принял решение продлить на два месяца срок меры пресечения Саркисяну.
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Напомним, 12 марта Киевский райсуд Одессы продолжил директору лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну срок содержания под стражей еще на 60 суток.