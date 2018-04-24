Пожежа у таборі "Вікторія": суд виніс вирок виховательці
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Київський районний суд м.Одеси виніс вирок виховательці Наталії Цокур (Янчик), яка відповідала за пожежну безпеку у таборі "Вікторія", та засудив до 3 років позбавлення волі умовно, передає кореспондент УНН.
Суд призначив покарання виховательці табору “Вікторія” у вигляді 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 2 роки. Також вона не має права протягом 2 років займати посади, пов’язані з відповідальністю за протипожежну безпеку.
Нагадаємо, Наталію Цокур (Янчик) обвинувачували за ч.2 ст.137 ККУ (неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило загибель дітей). За версією прокуратури, усвідомлюючи всі наслідки, Н.Цокур (Янчик) не належним чином виконувала свої службові обов’язки, що призвело до смерті трьох неповнолітніх під час пожежі у дитячому таборі “Вікторія”.
Обвинувачена повністю визнала свою провину, а у сторони потерпілих претензій до неї немає. Прокуратура просила суд визнати виховательку винною в ч.2 ст.137 КК України та призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі без відбування покарання у в’язниці з випробувальним терміном на 2 роки. У свою чергу адвокат обвинуваченої наполягав, що випробувальний термін має становити 1 рік.
Як повідомляв УНН, внаслідок пожежі у таборі "Вікторія" загинуло троє дітей.