Пожар в лагере "Виктория": суд вынес приговор воспитательнице

Суд назначил наказание воспитательнице лагеря “Виктория” в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также она не имеет права в течение 2 лет занимать должности, связанные с ответственностью за противопожарную безопасность.

Напомним, Наталью Цокур (Янчик) обвиняли по ч.2 ст.137 УК (ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, повлекшее гибель детей). По версии прокуратуры, осознавая все последствия, Н.Цокур (Янчик) ненадлежащим образом выполняла свои служебные обязанности, что привело к смерти трех несовершеннолетних во время пожара в детском лагере “Виктория”.

Обвиняемая полностью признала свою вину, а у стороны потерпевших претензий к ней нет. Прокуратура просила суд признать воспитательницу виновной в ч.2 ст.137 УК Украины и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы без отбывания наказания в тюрьме с испытательным сроком на 2 года. В свою очередь адвокат обвиняемого настаивал, что испытательный срок должен составлять 1 год.

Как сообщал УНН, в результате пожара в лагере “Виктория” погибли трое детей.