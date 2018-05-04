Трагедія у таборі "Вікторія": сьогодні суд розгляне клопотання сторони захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні Київський райсуд Одеси продовжить розгляд справи про пожежу у таборі "Вікторія". Зокрема, суд розгляне клопотання сторони захисту про перебування підозрюваного директора табору Петроса Саркісяна поряд із захисниками під час засідань. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
"Вчора адвокати подали клопотання до суду, щоб на час проведення судових засідань обвинувачений перебував поряд із захисниками. Таке клопотання сьогодні розглядатиметься. Також сьогодні судом планується вже перейти до дослідження письмових доказів у кримінальному провадженні", – йдеться в повідомленні.
Крім того, під час вчорашнього судового засідання суд прийняв рішення продовжити на два місяці строк запобіжного заходу Саркісяну.
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Нагадаємо, 12 березня Київський райсуд Одеси продовжив директору табору "Вікторія" Петросу Саркісяну термін утримання під вартою ще на 60 діб.