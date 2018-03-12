Директора табору "Вікторія" залишили під вартою ще на два місяці

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні рішенням судді Київського районного суду м.Одеси директору табору “Вікторія” Петросу Саркісяну подовжили термін утримання під вартою ще на 60 діб. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Кілька депутатів Одеської обласної ради подали клопотання про взяття на поруки директора табору “Вікторія”, а адвокати Саркісяна, посилаючись на стан його здоров’я, просили змінити утримання під вартою на домашній арешт. Однак клопотання не були задоволені.

Крім того, на засіданні вирішувалося питання щодо передачі матеріалів досудового розслідування у суд. На думку прокуратури, обвинувальний акт відповідає всім нормам кримінально-процесуального кодексу та не потребує доопрацювання.

Наступне судове засідання призначено на 10 квітня.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в одеському таборі “Вікторія” загинуло троє дітей.

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