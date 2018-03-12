Директора лагеря "Виктория" оставили под стражей еще на два месяца
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня решением судьи Киевского районного суда Одессы директору лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну продлили срок содержания под стражей еще на 60 суток. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Несколько депутатов Одесского областного совета подали ходатайства о взятии на поруки директора лагеря “Виктория”, а адвокаты Саркисяна, ссылаясь на состояние его здоровья, просили изменить содержание под стражей на домашний арест. Однако ходатайства не были удовлетворены.
Кроме того, на заседании решался вопрос о передаче материалов досудебного расследования в суд. По мнению прокуратуры, обвинительный акт соответствует всем нормам уголовно-процессуального кодекса и не требует доработки.
Следующее судебное заседание назначено на 10 апреля.
Напомним, в результате пожара в одесском лагере “Виктория” погибли трое детей.