Трагедия на воде: на Франковщине из озера достали тело подростка
Киев • УНН
В Ивано-Франковском районе из озера достали тело подростка 2008 года рождения. На месте работала психолог ГСЧС.
3 августа в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке Обертин Ивано-Франковского района, в местном озере утонул парень. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что водолазы и спасатели достали из озера в поселке Обертин тело подростка, 2008 года рождения, и передали его работникам полиции.
На месте происшествия с родными погибшего работала психолог ГСЧС, оказывая необходимую поддержку.
Это трагическое событие в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: будьте осторожны, берегите себя и своих близких
Напомним
С начала года в Украине на водоемах погибло 487 человек, включая 44 ребенка. ГСЧС провела масштабные учения на реке Южный Буг, призывая к безопасному отдыху на воде.
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