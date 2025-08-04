Трагедия на воде: на Франковщине из озера достали тело подростка

3 августа в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке Обертин Ивано-Франковского района, в местном озере утонул парень. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Отмечается, что водолазы и спасатели достали из озера в поселке Обертин тело подростка, 2008 года рождения, и передали его работникам полиции.

На месте происшествия с родными погибшего работала психолог ГСЧС, оказывая необходимую поддержку.

Это трагическое событие в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: будьте осторожны, берегите себя и своих близких