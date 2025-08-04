Трагедія на воді: на Франківщині з озера дістали тіло підлітка

3 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Обертин Івано-Франківського району, в місцевому озері потонув хлопець. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Зазначається, що водолази та рятувальники дістали з озера в селищі Обертин тіло підлітка, 2008 року народження, та передали його працівникам поліції.

На місці події з рідними загиблого працювала психологиня ДСНС, надаючи необхідну підтримку.

Ця трагічна подія вкотре нагадує про необхідність дотримання правил безпеки на воді: будьте обережні, бережіть себе і своїх близьких