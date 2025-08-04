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Трагедія на воді: на Франківщині з озера дістали тіло підлітка

Київ • УНН

 • 450 перегляди

В Івано-Франківському районі з озера дістали тіло підлітка 2008 року народження. На місці працювала психологиня ДСНС.

Трагедія на воді: на Франківщині з озера дістали тіло підлітка

3 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Обертин Івано-Франківського району, в місцевому озері потонув хлопець. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що водолази та рятувальники дістали з озера в селищі Обертин тіло підлітка, 2008 року народження, та передали його працівникам поліції.

На місці події з рідними загиблого працювала психологиня ДСНС, надаючи необхідну підтримку.

Ця трагічна подія вкотре нагадує про необхідність дотримання правил безпеки на воді: будьте обережні, бережіть себе і своїх близьких

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

З початку року в Україні на водоймах загинуло 487 людей, включаючи 44 дитини. ДСНС провела масштабні навчання на річці Південний Буг, закликаючи до безпечного відпочинку на воді.

У гідропарку в Харкові потонула дитина15.07.25, 11:09 • 6816 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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