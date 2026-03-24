Популярные новости
ЕС готовит ответ на агрессию россии в Черном море. Каллас анонсировала новые шаги23 марта, 17:27 • 6798 просмотра
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 15702 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 11812 просмотра
В порту Приморск после атаки продолжают гореть нефтяные резервуарыVideo22:13 • 6320 просмотра
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине23:22 • 6114 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 15732 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 22986 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 23449 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 28007 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 34654 просмотра
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto21:52 • 4822 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 11836 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 13131 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 63247 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 64212 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Фильм
Сериал
Социальная сеть

TotalEnergies отказывается от морских ветровых проектов в США и инвестирует почти $1 млрд в нефть и газ

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Компания TotalEnergies останавливает оффшорные ветровые проекты в США ради добычи нефти и газа. Инвестиции в размере 928 млн долларов будут направлены в Техас.

Энергетическая компания TotalEnergies объявила об изменении стратегии в США, отказавшись от развития морской ветроэнергетики. Вместо этого компания планирует инвестировать около 1 миллиарда долларов в проекты по добыче нефти и газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По договоренности с властями США, компании компенсируют около 1 миллиарда долларов, потраченных на аренду участков для морских ветровых электростанций.

В то же время TotalEnergies обязалась не запускать новые оффшорные ветровые проекты в стране. После этого США разорвут соответствующие договоры аренды, заключенные в 2022 году.

Новые инвестиции

Компания планирует направить 928 миллионов долларов в 2026 году на развитие проектов в сфере сжиженного природного газа в Техасе, а также на добычу нефти в Мексиканском заливе и сланцевого газа.

США планируют построить крупную военную базу возле Газы для размещения 10 000 военнослужащих - Bloomberg12.11.25, 00:48 • 4681 просмотр

Генеральный директор компании Патрик Пуянн заявил, что морская ветроэнергетика не является самым доступным источником электроэнергии в США.

Реакция и контекст

В Министерстве внутренних дел США назвали соглашение частью курса на развитие доступной энергетики.

Это еще одна победа для президента Трампа, который стремится обеспечить доступную и надежную энергию

– заявил министр Дуг Бургам.

В то же время представители отрасли ветроэнергетики раскритиковали решение, назвав его политически мотивированным и таким, что вредит развитию чистой энергетики.

США, Brookfield и Cameco создают стратегическое партнерство для ядерного прорыва28.10.25, 15:16 • 3983 просмотра

