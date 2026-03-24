TotalEnergies отказывается от морских ветровых проектов в США и инвестирует почти $1 млрд в нефть и газ
Компания TotalEnergies останавливает оффшорные ветровые проекты в США ради добычи нефти и газа. Инвестиции в размере 928 млн долларов будут направлены в Техас.
Энергетическая компания TotalEnergies объявила об изменении стратегии в США, отказавшись от развития морской ветроэнергетики. Вместо этого компания планирует инвестировать около 1 миллиарда долларов в проекты по добыче нефти и газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
По договоренности с властями США, компании компенсируют около 1 миллиарда долларов, потраченных на аренду участков для морских ветровых электростанций.
В то же время TotalEnergies обязалась не запускать новые оффшорные ветровые проекты в стране. После этого США разорвут соответствующие договоры аренды, заключенные в 2022 году.
Компания планирует направить 928 миллионов долларов в 2026 году на развитие проектов в сфере сжиженного природного газа в Техасе, а также на добычу нефти в Мексиканском заливе и сланцевого газа.
Генеральный директор компании Патрик Пуянн заявил, что морская ветроэнергетика не является самым доступным источником электроэнергии в США.
В Министерстве внутренних дел США назвали соглашение частью курса на развитие доступной энергетики.
Это еще одна победа для президента Трампа, который стремится обеспечить доступную и надежную энергию
В то же время представители отрасли ветроэнергетики раскритиковали решение, назвав его политически мотивированным и таким, что вредит развитию чистой энергетики.
