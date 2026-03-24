TotalEnergies відмовляється від морських вітропроєктів у США і інвестує майже $1 млрд у нафту і газ

Київ • УНН

 • 4394 перегляди

Компанія TotalEnergies зупиняє офшорні вітрові проєкти в США заради видобутку нафти і газу. Інвестиції у розмірі 928 млн доларів спрямують у Техас.

Енергетична компанія TotalEnergies оголосила про зміну стратегії у США, відмовившись від розвитку морської вітроенергетики. Натомість компанія планує інвестувати близько 1 мільярда доларів у проєкти з видобутку нафти і газу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За домовленістю з владою США, компанії компенсують близько 1 мільярда доларів, витрачених на оренду ділянок для морських вітрових електростанцій.

Водночас TotalEnergies зобов’язалася не запускати нові офшорні вітрові проєкти в країні. Після цього США розірвуть відповідні договори оренди, укладені у 2022 році.

Нові інвестиції

Компанія планує спрямувати 928 мільйонів доларів у 2026 році на розвиток проєктів у сфері зрідженого природного газу в Техасі, а також на видобуток нафти в Мексиканській затоці та сланцевого газу.

Генеральний директор компанії Патрік Пуянн заявив, що морська вітроенергетика не є найдоступнішим джерелом електроенергії в США.

Реакція і контекст

У Міністерстві внутрішніх справ США назвали угоду частиною курсу на розвиток доступної енергетики.

Це ще одна перемога для президента Трампа, який прагне забезпечити доступну та надійну енергію

– заявив міністр Дуг Бургам.

Водночас представники галузі вітроенергетики розкритикували рішення, назвавши його політично мотивованим і таким, що шкодить розвитку чистої енергетики.

Степан Гафтко

Світ • Технології
Енергетика
Електроенергія
Reuters
Техас
Сполучені Штати Америки