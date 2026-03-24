TotalEnergies відмовляється від морських вітропроєктів у США і інвестує майже $1 млрд у нафту і газ
Київ • УНН
Компанія TotalEnergies зупиняє офшорні вітрові проєкти в США заради видобутку нафти і газу. Інвестиції у розмірі 928 млн доларів спрямують у Техас.
Енергетична компанія TotalEnergies оголосила про зміну стратегії у США, відмовившись від розвитку морської вітроенергетики. Натомість компанія планує інвестувати близько 1 мільярда доларів у проєкти з видобутку нафти і газу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За домовленістю з владою США, компанії компенсують близько 1 мільярда доларів, витрачених на оренду ділянок для морських вітрових електростанцій.
Водночас TotalEnergies зобов’язалася не запускати нові офшорні вітрові проєкти в країні. Після цього США розірвуть відповідні договори оренди, укладені у 2022 році.
Нові інвестиції
Компанія планує спрямувати 928 мільйонів доларів у 2026 році на розвиток проєктів у сфері зрідженого природного газу в Техасі, а також на видобуток нафти в Мексиканській затоці та сланцевого газу.
Генеральний директор компанії Патрік Пуянн заявив, що морська вітроенергетика не є найдоступнішим джерелом електроенергії в США.
Реакція і контекст
У Міністерстві внутрішніх справ США назвали угоду частиною курсу на розвиток доступної енергетики.
Це ще одна перемога для президента Трампа, який прагне забезпечити доступну та надійну енергію
Водночас представники галузі вітроенергетики розкритикували рішення, назвавши його політично мотивованим і таким, що шкодить розвитку чистої енергетики.
