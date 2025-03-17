Торнадо в США: из-за непогоды 37 погибших, Трамп задействовал Нацгвардию в Арканзасе

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16722 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31239 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66088 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215515 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123682 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392600 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311455 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213932 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244311 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255169 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23662 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46414 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133081 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15652 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15003 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133126 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215517 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392601 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254824 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311456 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3564 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15035 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46446 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72277 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57346 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Торнадо в США: из-за непогоды 37 погибших, Трамп задействовал Нацгвардию в Арканзасе

Киев • УНН

 • 75015 просмотра

В результате торнадо и сильного ветра в нескольких штатах США погибли по меньшей мере 37 человек. Трамп активировал Нацгвардию в Арканзасе, власти помогают пострадавшим от стихии.

Торнадо в США: из-за непогоды 37 погибших, Трамп задействовал Нацгвардию в Арканзасе

Торнадо и сильный ветер бушевали в нескольких штатах США в выходные, в результате чего погибли по меньшей мере 37 человек, президент США Дональд Трамп в воскресенье активировал Национальную гвардию в пораженном торнадо Арканзасе, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Сильный ветер поразил Хартленд в субботу, угрожая Миссури, Миссисипи, Канзасу, Арканзасу, Техасу и Оклахоме торнадо, которые разрушают здания и дома. Северные штаты, включая Южную Дакоту и Миннесоту, получили предупреждения о метелях.

"Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые повлияли на многие штаты на юге и среднем западе - 36 невинных жизней были потеряны и еще больше людей остались опустошенными", - отметил Трамп в воскресной публикации в X.

"Национальная гвардия была развернута в Арканзасе, и моя администрация готова помочь должностным лицам штата и местным чиновникам, на фоне того, как они помогают своим общинам оправиться от убытков", – написал президент США.

Национальная гвардия США сообщила в Twitter, что ее офицеры в Арканзасе "поддержат гражданскую власть, которая предоставит безопасность и гуманитарную помощь в общинах, пострадавших от торнадо в центральном и восточном Арканзасе".

По данным издания, количество жертв по штатам было следующим: Алабама: 3, Арканзас: 3, Миссисипи: 6, Миссури: 12, Оклахома: 1, Техас: 4, Канзас: 8.

Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс заявила, что в воскресенье в Арканзасе было около 50 национальных гвардейцев и 40 сотрудников полиции штата.

В пятницу были эвакуированы некоторые районы Техаса, Оклахомы, Канзаса, Миссури и Нью-Мексико.

Сильный ветер вызвал лесные пожары на южных равнинах, сильные штормы и торнадо также возможны в восточной Луизиане, западной Джорджии, центральном Теннесси, западной части Северной и Южной Каролины и западной части Флориды, пишет издание.

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро16.03.25, 18:48 • 49107 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Южная Каролина
Дональд Трамп
Техас
Соединенные Штаты
Флорида
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77