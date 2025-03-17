Торнадо в США: из-за непогоды 37 погибших, Трамп задействовал Нацгвардию в Арканзасе
Киев • УНН
В результате торнадо и сильного ветра в нескольких штатах США погибли по меньшей мере 37 человек. Трамп активировал Нацгвардию в Арканзасе, власти помогают пострадавшим от стихии.
Торнадо и сильный ветер бушевали в нескольких штатах США в выходные, в результате чего погибли по меньшей мере 37 человек, президент США Дональд Трамп в воскресенье активировал Национальную гвардию в пораженном торнадо Арканзасе, пишет УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
Сильный ветер поразил Хартленд в субботу, угрожая Миссури, Миссисипи, Канзасу, Арканзасу, Техасу и Оклахоме торнадо, которые разрушают здания и дома. Северные штаты, включая Южную Дакоту и Миннесоту, получили предупреждения о метелях.
"Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые повлияли на многие штаты на юге и среднем западе - 36 невинных жизней были потеряны и еще больше людей остались опустошенными", - отметил Трамп в воскресной публикации в X.
"Национальная гвардия была развернута в Арканзасе, и моя администрация готова помочь должностным лицам штата и местным чиновникам, на фоне того, как они помогают своим общинам оправиться от убытков", – написал президент США.
Национальная гвардия США сообщила в Twitter, что ее офицеры в Арканзасе "поддержат гражданскую власть, которая предоставит безопасность и гуманитарную помощь в общинах, пострадавших от торнадо в центральном и восточном Арканзасе".
По данным издания, количество жертв по штатам было следующим: Алабама: 3, Арканзас: 3, Миссисипи: 6, Миссури: 12, Оклахома: 1, Техас: 4, Канзас: 8.
Губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс заявила, что в воскресенье в Арканзасе было около 50 национальных гвардейцев и 40 сотрудников полиции штата.
В пятницу были эвакуированы некоторые районы Техаса, Оклахомы, Канзаса, Миссури и Нью-Мексико.
Сильный ветер вызвал лесные пожары на южных равнинах, сильные штормы и торнадо также возможны в восточной Луизиане, западной Джорджии, центральном Теннесси, западной части Северной и Южной Каролины и западной части Флориды, пишет издание.
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