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Торнадо в США: через негоду 37 загиблих, Трамп задіяв Нацгвардію в Арканзасі

Київ • УНН

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Через торнадо та сильний вітер у кількох штатах США загинули щонайменше 37 людей. Трамп активував Нацгвардію в Арканзасі, влада допомагає постраждалим від стихії.

Торнадо в США: через негоду 37 загиблих, Трамп задіяв Нацгвардію в Арканзасі

Торнадо та сильний вітер бушували у кількох штатах США у вихідні, внаслідок чого загинули щонайменше 37 осіб, президент США Дональд Трамп у неділю активував Національну гвардію в ураженому торнадо Арканзасі, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Сильний вітер уразив Гартленд у суботу, загрожуючи Міссурі, Міссісіпі, Канзасу, Арканзасу, Техасу та Оклахомі торнадо, які руйнують будівлі та будинки. Північні штати, включаючи Південну Дакоту та Міннесоту, отримали попередження про хуртовини.

"Ми активно стежимо за сильними торнадо та штормами, які вплинули на багато штатів на півдні та середньому заході - 36 невинних життів були втрачені та ще більше людей залишилися спустошеними", - зазначив Трамп у недільній публікації у X.

"Національна гвардія була розгорнута в Арканзасі, і моя адміністрація готова допомогти посадовцям штату і місцевим чиновникам, на тлі того, як вони допомагають своїм громадам оговтатися від збитків", – написав президент США.

Національна гвардія США повідомила у Twitter, що її офіцери в Арканзасі "підтримають цивільну владу, яка надасть безпеку та гуманітарну допомогу в громадах, які постраждали від торнадо в центральному та східному Арканзасі".

За даними видання, кількість жертв за штатами була такою: Алабама: 3, Арканзас: 3, Міссісіпі: 6, Міссурі: 12, Оклахома: 1, Техас: 4, Канзас: 8.

Губернатор Арканзасу Сара Хакабі Сандерс заявила, що в неділю в Арканзасі було близько 50 національних гвардійців і 40 співробітників поліції штату.

У п'ятницю було евакуйовано деякі райони Техасу, Оклахоми, Канзасу, Міссурі та Нью-Мексико.

Сильний вітер спричинив лісові пожежі на південних рівнинах, сильні шторми та торнадо також можливі в східній Луїзіані, західній Джорджії, центральному Теннессі, західній частині Північної та Південної Кароліни та західній частині Флориди, пише видання.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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