В прошлом году зарегистрировали более 5 тыс. уголовных правонарушений, связанных со сбытом наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В 2018 году задокументировано более 5 тыс. уголовных преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Об этом сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.
В полиции сообщили, что за 2018 год задокументировано 5,1 тыс. уголовных преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, что на 15% больше результатов 2017 - 4,5 тыс.
Кроме того, количество правонарушений указанной категории, по которым лицам сообщено о подозрении, увеличилось за 2018 год на 20% (с 3269 до 3919).
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Напомним, в Харькове полицейский и владелец клуба торговали наркотиками.
Как сообщал УНН, водителя приговорили к 6 годам за решеткой за передачу наркотиков в тюрьму.