В прошлом году зарегистрировали более 5 тыс. уголовных правонарушений, связанных со сбытом наркотиков

В полиции сообщили, что за 2018 год задокументировано 5,1 тыс. уголовных преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, что на 15% больше результатов 2017 - 4,5 тыс.

Кроме того, количество правонарушений указанной категории, по которым лицам сообщено о подозрении, увеличилось за 2018 год на 20% (с 3269 до 3919).



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Напомним, в Харькове полицейский и владелец клуба торговали наркотиками.



Как сообщал УНН, водителя приговорили к 6 годам за решеткой за передачу наркотиков в тюрьму.