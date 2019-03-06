Водія засудили до 6 років за ґратами за передачу наркотиків у в'язницю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Київській області водія, який незаконно передавав наркотичні засоби у місця позбавлення волі, засудили до 6 років ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
"За наполегливої позиції в суді державного обвинувача Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та передача наркотичних засобів у місця позбавлення волі)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у прес-службі, чоловік працював водієм підприємства, яке постачало продукти харчування до "Березанської виправної колонії № 95" та мав перепустку на проїзд до охоронюваної зони установи.
У жовтні 2017 року зловмисник вступив у позаслужбові стосунки із засудженими, які запропонували останньому передати на територію установи наркотичний засіб - канабіс. Погодившись, чоловік поїхав на своєму службовому автомобілі до Яготинського району, де нарвав стебла конопель, висушив їх та перетер. З метою передачі забороненої речовини засудженим, помістив її у паперовий згорток та на службовому автомобілі приїхав до виправної колонії.
Повідомляється, що в охоронюваній зоні установи працівники оперативного відділу Березанської ВК № 95 провели особистий огляд водія, в ході якого виявили наркотичну речовину.
Нагадаємо, інспектора Київського СІЗО зловили на спробі передати наркотики.