Водителя приговорили к 6 годам за решеткой за передачу наркотиков в тюрьму
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киевской области водителя, который незаконно передавал наркотические средства в места лишения свободы, приговорили к 6 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"При настойчивой позиции в суде государственного обвинителя Барышевского отдела Бориспольской местной прокуратуры Киевской области, к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и передача наркотических средств в места лишения свободы)", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, мужчина работал водителем предприятия, которое поставляло продукты питания в "Березанскую исправительную колонию № 95" и имел пропуск на проезд в охраняемую зону учреждения.
В октябре 2017 злоумышленник вступил во внеслужебные отношения с осужденными, которые предложили последнему передать на территорию учреждения наркотическое средство - каннабис. Согласившись, мужчина поехал на своем служебном автомобиле в Яготинский район, где нарвал стебли конопли, высушил их и перетер. С целью передачи запрещенного вещества осужденным, поместил его в бумажный сверток и на служебном автомобиле приехал в исправительную колонию.
Сообщается, что в охраняемой зоне учреждения работники оперативного отдела Березанской ИК № 95 провели личный досмотр водителя, в ходе которого обнаружили наркотическое вещество.
Напомним, инспектора Киевского СИЗО поймали на попытке передать наркотики.