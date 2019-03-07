У Харкові поліцейський і власник клубу торгували наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Харкові лейтенант поліції та власник одного з нічних розважальних клубів організували мережу збуту наркотиків. Правоохоронці викрили зловмисників, тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-центр прокуратури області, передає УНН.
За попередніми даними слідства, правопорушники закуповували та розповсюджували наркотики та психотропи серед наркозалежних, а також клієнтів одного з нічних клубів. Асортимент "товару" був досить різноманітний: амфетамін, метамфетамін, екстазі, марихуана.
Крім того, правоохоронці виявили канал постачання психотропних речовин до Харкова поштою. Зокрема, в одному із поштових відділень міста вилучено близько 100 г амфетаміну, який наркоділки планували збути більш ніж за 100 тис. грн.
Під час санкціонованих судом обшуків за місцем мешкання фігурантів провадження було вилучено розфасовані наркотичні та психотропні речовини, зброю, набої та гроші у різній валюті.
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У прес-службі зазначили, що наразі двох організаторів угруповання затримано. Їм оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин в місцях масового перебування громадян) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави (поліцейському - у розмірі 1,5 млн грн, директору клубу - понад 190 тис. грн).
Після проведення експертиз буде вирішено питання про можливість внесення даних до ЄРДР за ст. 263 КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Миколаєві оперуповноваженого судитимуть за збут наркотиків.