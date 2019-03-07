У Харкові поліцейський і власник клубу торгували наркотиками

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Харкові лейтенант поліції та власник одного з нічних розважальних клубів організували мережу збуту наркотиків. Правоохоронці викрили зловмисників, тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-центр прокуратури області, передає УНН.