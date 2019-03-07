В Харькове полицейский и владелец клуба торговали наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Харькове лейтенант полиции и владелец одного из ночных развлекательных клубов организовали сеть сбыта наркотиков. Правоохранители разоблачили злоумышленников, теперь им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры области, передает УНН.
Согласно предварительным данным следствия, преступники закупали и распространяли наркотики и психотропы среди наркозависимых, а также клиентов одного из ночных клубов. Ассортимент "товара" был весьма разнообразен: амфетамин, метамфетамин, экстази, марихуана.
Кроме того, правоохранители обнаружили канал поставки психотропных веществ в Харьков по почте. В частности, в одном из почтовых отделений города изъято около 100 г амфетамина, который наркодельцы планировали сбыть более чем за 100 тыс. грн.
Во время санкционированных судом обысков по месту жительства фигурантов производства было изъято расфасованные наркотические и психотропные вещества, оружие, патроны и деньги в различной валюте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотрудник полиции входил в группу наркодельцов в Харьковской области
В пресс-службе отметили, что в настоящее время двое организаторов группировки задержаны. Им объявлено подозрение согласно ч. 2 ст. 307 УК Украины (Незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц, а также сбыт особо опасных психотропных веществ в местах массового пребывания граждан) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога (полицейскому - в размере 1,5 млн грн, директору клуба - более 190 тыс. грн).
После проведения экспертиз будет решен вопрос о возможности внесения данных в ЕРДР по ст. 263 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Николаеве оперуполномоченного будут судить за сбыт наркотиков.