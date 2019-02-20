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Співробітник поліції входив до групи наркоділків на Харківщині

Співробітник поліції входив до групи наркоділків на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. На Харківщині затримано наркоугрупування, яке займалося виготовленням та збутом канабісу на території регіону. До складу групи входив співробітник поліції метрополітену. Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає УНН.

“Харківським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було отримано оперативну інформацію про причетність одного зі співробітників поліції у Харківській області до збуту наркотичних засобів. Дилером виявися 27-річний інспектор-криміналіст слідчого відділу метрополітену поліції Харківщини”, — йдеться у повідомленні.

Поліцією було встановлено, що старший лейтенант поліції закуповував канабіс оптовими партіями у мешканців міста Куп’янськ, які вирощували коноплі на території садового товариства у селі Подоли, і самі розповсюджували “продукцію”. Поліцейський збував товар наркозалежним, які розраховувались з ним або готівкою, або перераховували кошти на його банківську карту.

“Експертиза підтвердила, що речовина, придбана у фігуранта під час оперативної закупівлі, є наркотичним засобом”, — додали у поліції.

У зловмисника вилучено 41,5 кілограмів канабісу, 75 кущів нарковмісних рослин, пакети і колби з наркотичними засобами, майже 83 тисячі гривень та 27 тисяч доларів США, набої різного калібру, мобільні телефони та банківські картки.

На підставі ст.208 КПК України затримано поліцейського та трьох його цивільних спільників. Подано клопотання про обрання наркоділкам запобіжного заходу. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, У Кривому Розі начальник конвою у одному з районних судів продавав наркотики затриманим. Поліцейського затримали під час чергової “угоди”.

Українські Національні Новини

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