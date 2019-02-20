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Сотрудник полиции входил в группу наркодельцов в Харьковской области

Сотрудник полиции входил в группу наркодельцов в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 9224 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Харьковской области задержана наркогруппировка, которая занималась изготовлением и сбытом каннабиса на территории региона. В состав группы входил сотрудник полиции метрополитена. Об этом сообщает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Харьковским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ была получена оперативная информация о причастности одного из сотрудников полиции в Харьковской области к сбыту наркотических средств. Дилером оказался 27-летний инспектор-криминалист следственного отдела метрополитена полиции Харьковской области", - говорится в сообщении.

Полицией было установлено, что старший лейтенант полиции закупал каннабис оптовыми партиями у жителей города Купянск, которые выращивали коноплю на территории садового общества в селе Подолы, и сами распространяли "продукцию". Полицейский сбывал товар наркозависимым, которые рассчитывались с ним либо наличными, либо перечисляли средства на его банковскую карту.

"Экспертиза подтвердила, что вещество, приобретенное у фигуранта во время оперативной закупки, является наркотическим средством", - добавили в полиции.

У злоумышленника изъято 41,5 килограммов каннабиса, 75 кустов наркосодержащих растений, пакеты и колбы с наркотическими средствами, почти 83 тысячи гривен и 27 тысяч долларов США, патроны различного калибра, мобильные телефоны и банковские карточки.

На основании ст.208 УПК Украины задержано полицейского и трех его гражданских сообщников. Подано ходатайство об избрании наркодельцам меры пресечения. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Кривом Роге начальник конвоя в одном из районных судов продавал наркотики задержанным. Полицейского задержали во время очередной "сделки".

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