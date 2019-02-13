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У Кривому Розі начальник конвою продавав наркотики підсудним - СБУ

У Кривому Розі начальник конвою продавав наркотики підсудним - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Кривому Розі начальник конвою у одному з районних судів продавав наркотики затриманим. Поліцейського затримали під час чергової "угоди". Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Служба безпеки України викрила у Кривому Розі начальника конвою одного з районних судів на збуті наркотиків. Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський систематично передавав затриманим, які конвоюються до суду, наркотичні засоби та психотропні речовини. Гроші за "товар" родичі арештованих перераховували на картковий рахунок посадовця", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника після чергової передачі наркотиків затриманим на загальну суму понад три тисячі гривень.

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ, триває слідство.

Як повідомляв УНН, у Одесі за перевезення "амфетаміну" затримали військовослужбовця.

Українські Національні Новини

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