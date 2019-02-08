У Одесі за перевезення "амфетаміну" затримали військовослужбовця

“У Одесі під час поверхневого огляду, на залізничному вокзалі у внутрішній кишені куртки офіцера правоохоронцями виявлено та вилучено поліетиленовий згорток із двома пластиковими капсулами, в яких знаходилась психотропна сильнодіюча речовина „амфетамін“, вагою близько 15-20 грам”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовою прокуратурою затриманій особі планується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на залізничній станції у Харкові викрили чоловіка, який перевозив наркотики у банці з салом. Так, 38-річного чоловіка викрили співробітники відділення поліції на станції Основа Основ’янського відділу поліції.