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Чоловік перевозив наркотики у банці з салом

Чоловік перевозив наркотики у банці з салом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. На залізничній станції у Харкові викрили чоловіка, який перевозив наркотики у банці з салом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

Так, 38-річного чоловіка викрили співробітники відділення поліції на станції Основа Основ’янського відділу поліції.

"Під час патрулювання на одному з автовокзалів міста поліцейські виявили у 38-річного чоловіка речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс. Винахідливий чоловік розфасував наркозасіб у пакунки та сховав у трилітровій банці з салом", - йдеться в повідомленні.

Вилучене вагою близько 400 грамів направили на експертне дослідження.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, іноземець намагався провезти контрабандні аксесуари до смартфонів, сховавши їх у шубу.

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