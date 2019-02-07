Чоловік перевозив наркотики у банці з салом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На залізничній станції у Харкові викрили чоловіка, який перевозив наркотики у банці з салом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
Так, 38-річного чоловіка викрили співробітники відділення поліції на станції Основа Основ’янського відділу поліції.
"Під час патрулювання на одному з автовокзалів міста поліцейські виявили у 38-річного чоловіка речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс. Винахідливий чоловік розфасував наркозасіб у пакунки та сховав у трилітровій банці з салом", - йдеться в повідомленні.
Вилучене вагою близько 400 грамів направили на експертне дослідження.
Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, іноземець намагався провезти контрабандні аксесуари до смартфонів, сховавши їх у шубу.