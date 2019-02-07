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Мужчина перевозил наркотики в банке с салом

Мужчина перевозил наркотики в банке с салом

Киев  •  УНН

 • 11778 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На железнодорожной станции в Харькове разоблачили мужчину, который перевозил наркотики в банке с салом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 38-летний мужчина разоблачили сотрудники отделения полиции на станции Основа Основянского отдела полиции.

"Во время патрулирования на одном из автовокзалов города полицейские обнаружили у 38-летнего мужчины вещество растительного происхождения, внешне похожее на каннабис. Находчивый мужчина расфасовал наркосредство в пакеты и спрятал в трехлитровой банке с салом", - говорится в сообщении.

Изъятое весом около 400 граммов направили на экспертное исследование.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, иностранец пытался провезти контрабандные аксессуары к смартфонам, спрятав их в шубу.

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