В Одессе за перевозку "амфетамина" задержали военнослужащего
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Одессе за перевозку психотропного вещества "амфетамин" задержан военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Военной прокуратуры южного региона Украины.
"В Одессе во время поверхностного осмотра, на железнодорожном вокзале во внутреннем кармане куртки офицера правоохранителями выявлено и изъято полиэтиленовый сверток с двумя пластиковыми капсулами, в которых находилась психотропное сильнодействующее вещество "амфетамин" весом около 15-20 грамм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военной прокуратурой задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, на железнодорожной станции в Харькове разоблачили мужчину, который перевозил наркотики в банке с салом. Так, 38-летний мужчина разоблачили сотрудники отделения полиции на станции Основа Основянского отдела полиции.