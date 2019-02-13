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В Кривом Роге начальник конвоя продавал наркотики подсудимым - СБУ

В Кривом Роге начальник конвоя продавал наркотики подсудимым - СБУ

Киев  •  УНН

 • 8566 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Кривом Роге начальник конвоя в одном из районных судов продавал наркотики задержанным. Полицейского задержали во время очередной "сделки". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Служба безопасности Украины разоблачила в Кривом Роге начальника конвоя одного из районных судов на сбыте наркотиков. Оперативники спецслужбы установили, что полицейский систематически передавал задержанным, которых конвоируют в суд, наркотические и психотропные вещества. Деньги за "товар" родственники арестованных перечисляли на карточный счет должностного лица", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника после очередной передачи наркотиков задержанным на общую сумму более трёх тысяч гривен.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ, ведётся следствие.

Как сообщал УНН, в Одессе за перевозку "амфетамина" задержали военнослужащего.

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