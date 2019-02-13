В Кривом Роге начальник конвоя продавал наркотики подсудимым - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Кривом Роге начальник конвоя в одном из районных судов продавал наркотики задержанным. Полицейского задержали во время очередной "сделки". Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Служба безопасности Украины разоблачила в Кривом Роге начальника конвоя одного из районных судов на сбыте наркотиков. Оперативники спецслужбы установили, что полицейский систематически передавал задержанным, которых конвоируют в суд, наркотические и психотропные вещества. Деньги за "товар" родственники арестованных перечисляли на карточный счет должностного лица", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника после очередной передачи наркотиков задержанным на общую сумму более трёх тысяч гривен.
Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ, ведётся следствие.
Как сообщал УНН, в Одессе за перевозку "амфетамина" задержали военнослужащего.