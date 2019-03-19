Торік зареєстрували понад 5 тисяч кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У 2018 році задокументовано понад 5 тис. кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів. Про це повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит УНН.
У поліції повідомили, що за 2018 рік задокументовано 5,1 тис. кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збутом наркотичних засобів, що на 15% більше результатів 2017 року – 4,5 тис.
Крім того, кількість правопорушень зазначеної категорії, за якими особам повідомлено про підозру, збільшилася за 2018 рік на 20% (з 3269 до 3919).
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Нагадаємо, у Харкові поліцейський і власник клубу торгували наркотиками.
Як повідомляв УНН, водія засудили до 6 років за ґратами за передачу наркотиків у в'язницю.