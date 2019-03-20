В прошлом году Украина импортировала рыбы и икры почти на 54 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В прошлом 2018 году Украина импортировала рыбы и икры, весом почти 24 тонн, на почти 54 млн долларов. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины в ответ на запрос УНН.
"По данным таможенной службы в 2018 году в Украину было ввезено 23 777 тонн готовой или консервированной рыбы и икры стоимостью 53832000 долларов", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что не ведут статистики относительно импортируемой икры по видам.
Как сообщал УНН, зачастую Украина экспортирует семена кукурузы.
Ранее УНН сообщал, больше всего картофеля Украина импортировала из Египта.