Торік Україна імпортувала риби та ікри на майже 54 мільйони доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У минулому 2018 році Україна імпортувала риби та ікри, вагою майже 24 тонн, на майже 54 мільйонів доларів. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України у відповідь на запит УНН.
“За даними митної служби у 2018 році в Україну було ввезено 23 777 тонн готової або консервованої риби та ікри вартістю 53 832 000 доларів ”, - йдеться у повідомленні.
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У відомстві зазначили, що не ведуть статистики щодо імпортованої ікри за видами.
Як повідомляв УНН, найчастіше Україна експортує насіння кукурудзи.
Раніше УНН повідомляв, найбільше картоплі Україна імпортувала з Єгипту.