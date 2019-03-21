В прошлом году Украина импортировала грибов и трюфелей почти 300 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В прошлом 2018 году Украина импортировала грибов и трюфелей весом 237 тонн стоимостью почти 300 000 долларов. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины в ответ на запрос УНН.
"По данным таможенной службы в 2018 году в Украину было ввезено 237 тонн грибов и трюфелей, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, стоимостью 286 00 долларов", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, зачастую Украина экспортирует семена кукурузы.
К слову, в прошлом году Украина импортировала рыбы и икры весом почти 24 тонн в почти 55 миллионов долларов.
Ранее сообщал УНН, больше всего картофеля Украина импортировала из Египта.