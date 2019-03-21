В прошлом году Украина импортировала грибов и трюфелей почти 300 тыс. долларов

"По данным таможенной службы в 2018 году в Украину было ввезено 237 тонн грибов и трюфелей, приготовленных или консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, стоимостью 286 00 долларов", - говорится в сообщении.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года Украина импортировала рыбы и икры почти 8,5 миллиона долларов



Как сообщал УНН, зачастую Украина экспортирует семена кукурузы.



К слову, в прошлом году Украина импортировала рыбы и икры весом почти 24 тонн в почти 55 миллионов долларов.



Ранее сообщал УНН, больше всего картофеля Украина импортировала из Египта.