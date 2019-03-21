Торік Україна імпортувала грибів та трюфелів на майже 300 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У минулому 2018 році Україна імпортувала грибів та трюфелів вагою 237 тонн вартістю майже 300 тисяч доларів. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України у відповідь на запит УНН.
“За даними митної служби у 2018 році в Україну було ввезено 237 тонн грибів та трюфелів, приготованих або консервованих без додавання оцту чи оцтової кислоти, вартістю 286 00 доларів ”, - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, найчастіше Україна експортує насіння кукурудзи.
До слова, у минулому році Україна імпортувала риби та ікри вагою майже 24 тонн на майже 55 мільйонів доларів.
Раніше УНН повідомляв, найбільше картоплі Україна імпортувала з Єгипту.