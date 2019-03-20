В прошлом году Украина экспортировала в ЕС шоколада на 41,2 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В прошлом году Украина увеличила экспорт продукции с содержанием какао в ЕС на 22,6% и поставила товаров на 41,2 млн евро. Об этом проект представительства Евросоюза в Украине о перспективах и преимуществах зоны свободной торговли между Украиной и ЕС сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Согласно статистике проекта представительства, крупнейшим импортером украинской продукции является Румыния - в страну поставили 4900 тонн украинского шоколада и изделий из какао на общую сумму 9,27 млн евро.
На втором месте - Венгрия, 2676 тонн (6,99 млн евро).
Третью строчку заняла Болгария с объемом поставок в 2524 тонны на сумму 6,86 млн евро.
Далее идет Польша с показателем 2217 тонн (5,54 млн евро). Следующие Литва - 1733 тонны (3,65 млн евро), Латвия - 1327 тонн (2,39 млн евро), Германия - 573 тонны (1,58 млн евро) и Нидерланды - 406 тонн (1,43 млн евро).
Как сообщал УНН, производство шоколада в Украине нарастили на 18%.