Торік Україна експортувала в ЄС шоколаду на 41,2 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Минулого року Україна збільшила експорт продукції з вмістом какао в ЄС на 22,6% і поставила товарів на 41,2 млн євро. Про це проект представництва Євросоюзу в Україні про перспективи та переваги зони вільної торгівлі між Україною та ЄС повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Згідно статистики проекту представництва, найбільшим імпортером української продукції є Румунія – до країни поставили 4900 тонн українського шоколаду та виробів з какао на загальну суму 9,27 млн євро.
На другому місці – Угорщина, 2676 тонн (6,99 млн євро).
Третю сходинку посіла Болгарія з обсягом поставок у 2524 тонни на суму 6,86 млн євро.
Далі йде Польща з показником 2217 тонн (5,54 млн євро). Наступні: Литва – 1733 тонни (3,65 млн євро), Латвія – 1327 тонн (2,39 млн євро), Німеччина – 573 тонни (1,58 млн євро) і Нідерланди – 406 тонн (1,43 млн євро).
Як повідомляв УНН, виробництво шоколаду в Україні наростили на 18%.