Торік Україна експортувала в ЄС шоколаду на 41,2 млн євро

КИЇВ. 20 березня. УНН. Минулого року Україна збільшила експорт продукції з вмістом какао в ЄС на 22,6% і поставила товарів на 41,2 млн євро. Про це проект представництва Євросоюзу в Україні про перспективи та переваги зони вільної торгівлі між Україною та ЄС повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.