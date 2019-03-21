В прошлом году на одного человека в Украине приходилось чуть более 84 тыс. грн ВВП

Как отметили в Госстате, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 3,3%. Причем, в I квартале показатель увеличился на 3,3%, во II квартале - на 3,8%, в третьем квартале - 2,8%, в IV квартале - на 3,5%. Согласно графику госслужбы, прошлогодний показатель стал самым высоким за последние 7 лет.

Кроме того, в Госстате добавили, что номинальный ВВП в прошлом году составил 3558,7 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 84190 грн.

В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, дефицит бюджета в прошлом году удержался в пределах запланированного и составил 1,7% от ВВП.

Реальный ВВП в IV квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 1,1%, а по сравнению с IV кварталом 2017 - на 3,4%.